Intervenuto ai microfoni di JTV, l'allenatore della Juve Under 23 Lamberto Zauli ha presentato la sfida odierna contro la Triestina, recupero della seconda giornata di ritorno di campionato. Ecco le sue parole: "Con la FeralpiSalò i ragazzi sono stati bravissimi. Loro venivano da un ruolino di marcia impressionante. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ci sono stati tanti aspetti positivi. Abbiamo giocato da squadra, compatti e giocando bene a calcio. Siamo contenti ma è già il passato: oggi affronteremo un'altra squadra con la stessa forza della FeralpiSalò e delle prime in classifica. All'andata abbiamo vinto una partita che forse non avremmo meritato di vincere. Siamo stati fortunati e coraggiosi. Adesso arriveremo a Trieste e mi aspetto una squadra esperta, arrabbiata e con qualità. Per noi sarà un grandissimo banco di prova". E ancora: "I nostri ragazzi sono tutti giovani e il loro obiettivo deve essere quello di migliorare i difetti e mantenere i pregi. Solo attraverso queste partite si vedono i miglioramenti".