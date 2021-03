L'allenatore della Juventus Under 23 Lamberto Zauli è intervenuto a Juventus Tv per presentare la gara di domani contro la Pergolettese: "Abbiamo vissuto queste settimane con la massima serenità perché tutto ciò che non ci compete va vissuto così. Abbiamo cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno. Vogliamo arrivare pronti alla partita di domani, il primo recupero. È una partita importante, vogliamo restare attaccati ai migliori come abbiamo sempre pensato di poter fare. Come vediamo dagli altri campionati, è una stagione difficile ma vogliamo essere tra i primi. Siamo a fine campionato, non penso a quali possano essere le difficoltà dopo 20 giorni di stop. I ragazzi si sono allenati bene, hanno voglia di mettersi in gioco. Noi cerchiamo di esaltare le loro qualità, giocare per far risultato".

PERGOLETTESE - "Stanno vivendo un periodo difficile come noi a ottobre. Ai ragazzi ho detto che verrà una squadra che lotterà per guadagnare punti. All'andata ci avevano messo in difficoltà. Una partita difficile ma noi dobbiamo fare la nostra giocando bene"

FINALE DI STAGIONE - "Ho detto a tutti di farsi trovare pronti, di non sentirsi esclusi dal gruppo. Tutti sono coinvolti e questo è uno dei successi che uno staff deve ottenere. Auspichiamo che anche in questo finale i ragazzi si facciano trovare tutti pronti"

ISRAEL - "Un ragazzo molto giovane che ha dimostrato doti importanti. L'Under 23 gli serviva per crescere e fare esperienza. Purtroppo c'è stato questo incidente molto grave che l'ha portato fuori dal campo. Ieri ha fatto la sua prima partitella e ha dimostrato subito grande coraggio. Dopo qualche settimana di lavoro con il gruppo il ragazzo sarà pronto".