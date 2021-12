L'allenatore dellaLambertoha parlato al sito ufficiale bianconero dopo il pareggio per 1 a 1 ottenuto contro lanell'ultima gara di campionato del 2021. Ecco il suo commento sulla sfida: "Questa è stata una partita equilibrata, dove la Pergolettese ha giocato il suo calcio, così come abbiamo fatto noi, e in questi casi gli episodi fanno la differenza. Dispiace perché dopo essere passati in vantaggio con un bel gol avremmo potuto gestire meglio. In questi casi sbagliare il meno possibile serve anche a non dare coraggio alla squadra che si trova sotto, e limitare gli errori ci avrebbe permesso di ottenere una vittoria importante. La crescita passa anche da queste partite, sappiamo che giocando ogni tre giorni non è mai semplice ricaricare e giocare sempre con intensità. Ora siamo in piena corsa in zona playoff, ci sono squadre che giocheranno per i vertici della classifica e noi vorremo dare fastidio a quelle sopra di noi e poi ovviamente continuare a migliorare. Nella gestione delle partite, dal punto di vista tecnico, e sotto ogni aspetto".