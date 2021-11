Le parole di Zauli ai canali ufficiali della Juventus, dopo Sudtirol-Juve Under 23:"Siamo dispiaciuti perchè il nostro obiettivo era quello di passare il turno. Sapevamo di affrontare un avversario forte, molto competitivo e ne avevamo avuto la prova qualche giorno fa in campionato. I loro due gol sono arrivati su due nostre disattenzioni in area di rigore ed è stata questa la differenza in un primo tempo tutto sommato equilibrato. Nella ripresa ci abbiamo provato con tutte le nostre energie e oltre alla rete segnata e al palo clamoroso che abbiamo colpito siamo andati più volte vicini al pareggio, ma non è stato sufficiente per prolungare la gara"