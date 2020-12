Domani alle 17.30 la Juventus Under 23 affronterà in trasferta il Pontedera. Una trasferta toscana che fa seguito alla sconfitta per 1-0 del Moccagatta. Così l'allenatore bianconero Lamberto Zauli alla vigilia: "C’è grande rammarico per la sconfitta nel derby contro l’Alessandria. Però non dobbiamo pensare solo al risultato perché la prestazione c’è stata. Siamo fiduciosi per il prosieguo del campionato. Abbiamo fatto 15 partite e questo gruppo difficilmente sbaglia l’approccio alla gara. L’atteggiamento è sempre stato quello giusto, con identità e coraggio. Andremo a Pontedera coscienti che sarà una gara difficile, su un campo in sintetico, con una squadra difficile da battere nel proprio stadio. Noi dobbiamo fare la partita al 100%: la classifica è molto corta e ogni partita può fare la differenza".