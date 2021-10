Le parole di Lambertoa Juventus Tv, alla vigilia della partita contro l'SEREGNO - "Contenti per il risultato, venivamo da una sosta forzata, avevamo allenato poco il gruppo. I ragazzi hanno fame, voglia di migliorare, voglia di iniziare la carriera. Anche in una partita difficile, contro una squadra fisica, siamo stati fortunati ma abbiamo lottato e meritatamente abbiamo fatto 2 bellissimi gol"RIMONTE - "Abbiamo preso gol quasi subito, giocando può succedere. L'aspetto positivo è che la squadra sa cosa deve fare, ha un'identità e voglia di prendere il risultato. Nonostante siamo giovani, le avversità non condizionano la partita"SINGOLI - "Sekulov, Garofani e Barbieri hanno cominciato la stagione con la volontà di essere protagonisti. Si allenano bene, con questo approccio, hanno qualità, dimostrano il loro valore. Barbieri ha umiltà, predisposizione a fare più ruoli, può giocare anche a sinistra"KAIO JORGE - "Il progetto Under 23 racchiude tante cose. Kaio è un ragazzo giovane, è un giocatore della prima squadra, assolutamente. La prima va a San Pietroburgo e lo staff tecnico e dirigenziale ha deciso che una partita in un campionato impegnativo come il nostro può essere utile per la crescita del giocatore"ALBINOLEFFE - "Partita difficile, l'anno scorso sono stati una rivelazione. Arriviamo da due vittorie, giochiamo ogni 3 giorni, difficile recuperare e loro arrivano da 2 sconfitte e saranno battaglieri. Vogliamo continuare la striscia di vittorie"