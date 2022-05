Share







di Marco Amato, inviato al Moccagatta

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa in casa con il Padova nell'andata dei playoff di Serie C:



LA PARTITA - "Primo tempo fatto bene, abbiamo creato tanto, partite dove il risultato fa la differenza, non basta la prestazione. Peccato, preso gol quando abbiamo perso compattezza e la qualità del Padova è venuta fuori. Il rammarico è sul primo tempo, la squadra aveva meritato di fare almeno un gol. Non è un risultato così negativo, le partite non sono mai scritte, la squadra è viva e ci crede, metteremo pressione al Padova".



APPROCCIO – "Quando abbiamo dovuto vincere siamo andati a vincere. Con il Renate ma oggi ancora di più abbiamo avuto tante occasioni, non ci siamo riusciti e il risultato appare negativo, ma ce la giocheremo, perché gli umori possono cambiare".



LA DIFFERENZA CON LE GRANDI – "Abbiamo visto che per il nostro progetto quando giochi contro le prime, quando ci sono giocatori di esperienza, cambia tutto. Dà valore a questi ragazzi che fanno partite di grande livello, cercheremo di andare a Padova cercando di vincere, ma diamo valore al progetto, queste partite aumentano l’esperienza".



IOCOLANO – "Giocatore bravo tecnicamente, sa giocare negli spazi, è intelligente, sa stare in campo, ha dato una grossa mano in campo e nello spogliatoio, si è subito fatto stimare".



INDISPONIBILI – "Giocarci questa possibilità è una partita da dentro e fuori, più complicata delle ultime, averli tutti è un punto a nostro favore. Vista la partita di oggi, andremo a giocarci la qualificazione".



MIRETTI – "Il progetto under 23 gli stiamo dando valore, oltre al risultato la cosa più importante è quella che sta succedendo a lui. Lavoriamo affinché accada in maniera sempre più frequente".



CHIRICO’ – “Noi ci siamo allungati, ha preso palla spalle alla porta, ma noi ci siamo allungati, lui è uno dei più bravi della Lega Pro. Nei 90 abbiamo fatto una buona partita pure su di lui”



"La squadra ha giocato un buon ritmo - ha concluso - avevamo davanti uomini con fisicità importante, la squadra c’è stata, ha difeso bene. Sono tanti gli impegni, ma l’entusiasmo ce l’abbiamo sempre perché si spingerà a fare un’ottima partita".