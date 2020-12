Il commento a caldo di mister Lamberto Zauli dopo la vittoria della Juventus Under 23 per 3-1 sulla Pergolettese: "Siamo molto contenti per la vittoria. La gara di oggi non era assolutamente semplice e i primi minuti ne sono stati la dimostrazione. I miei ragazzi, però, sono stati bravi a non disunirsi e la rete del pareggio ci è servita per rientrare negli spogliatoi con più fiducia. Nella ripresa, adottando qualche accorgimento in più, siamo riusciti ad arginare gli attacchi dei nostri avversari e a costruire tante azioni pericolose che ci hanno permesso di ribaltare la gara e portare a casa tre punti molto importanti. Volevamo dimenticare subito il passo falso di Olbia e non potevamo desiderare risultato migliore. La squadra sta crescendo tanto, partita dopo partita. Ci tengo anche a ringraziare tutti gli addetti ai lavori della Pergolettese che, nonostante l’abbondante nevicata delle ore precedenti, hanno lavorato duramente per permettere il regolare svolgimento dell’incontro".