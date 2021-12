Il tecnico dellaLambertoè intervenuto ai microfoni di JTV per presentare la sfida di domani contro il, valida per la 17^ giornata di campionato di Serie C. La squadra bianconera è reduce dalla sconfitta contro il, maturata durante una partita che - ha sottolineato l'allenatore - era stata preparata "in pochissimi giorni". "Il primo tempo l'abbiamo fatto molto bene, ma purtroppo per portare a casa i risultati, soprattutto con le migliori, bisogna capitalizzare tutto quello che ti capita. Gli ottimi giocatori del Padova hanno fatto la differenza". E sugli avversari di domani: "Il calendario ci dice che abbiamo giocato contro la seconda in classifica e che ora ci attende la terza. Il Renate ha fatto grandissime cose, ha consolidato il gruppo. Dovremo essere coraggiosi e pensare di andare a fare gol".