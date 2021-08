Le parole di Zauli dopo la vittoria della Juventus Under 23 in Coppa Italia contro la Pro Sesto: "Possiamo essere contenti per la nostra prima gara ufficiale della stagione. Non era facile trovare la forza per reagire a un gol subìto dopo pochi secondi dal fischio di inizio e, successivamente, a un doppio svantaggio. La squadra, però, ha continuato a giocare con coraggio e la vittoria è il giusto premio per quanto visto oggi. Siamo cresciuti molto sotto l’aspetto tecnico e fino alla fine dei tempi regolamentari abbiamo imposto il nostro ritmo alla gara. Nei tempi supplementari, nonostante la stanchezza, siamo riusciti a trovare il vantaggio e a difenderlo fino alla fine. Il nostro è un gruppo molto giovane, ma già da oggi ha dimostrato di avere grande personalità"