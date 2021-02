Il commento di Lamberto Zauli alla sconfitta per 3 a 0 di ieri sera della Juventus Under 23 contro il Como: "Sapevamo di giocare in un campo difficilissimo contro una squadra molto forte, i cui risultati parlano chiaro. Purtroppo l'abbiamo condizionata subito, perché la prima palla gol l'abbiamo avuta noi, poi dopo un quarto d'ora ci siamo ritrovati sotto di due gol su due nostri errori e contro una squadra così esperta abbiamo perso un po' di certezze. Dobbiamo crescere in questo, ma la squadra è giovane e questo tipo di letture sono da squadra molto esperta: confido che queste esperienze servano per crescere rapidamente. Questo è un campionato difficile e sarà sempre più difficile, dispiace perché volevamo fare la nostra partita come sempre. Ora ci stiamo completando, dobbiamo ricominciare ad allenarci come ad agosto per dare un'impronta: i ragazzi hanno tutti qualità e il mio compito è farli adattare il prima possibile. Quella di oggi è stata una tappa, ora voltiamo pagina immediatamente e affrontiamo il Livorno per cercare di vincere".