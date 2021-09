Le parole di Lamberto Zauli a Juventus Tv: "Il risultato lo vedremo domani, non dal punto di vista del risultato sportivo ma sotto il profilo dell'attenzione e della voglia di ottenere il risultato. I ragazzi si sono allenati sempre molto bene. Sarà una partita difficile, la Pro Patria la conosciamo benissimo, abbiamo giocato i playoff su quel campo e sappiamo che è una squadra sempre costruita bene. È una squadra competitiva e anche se non è partita bene. I convocati in prima squadra? Questo è un progetto che sta prendendo sempre più piede e l'ora in maniera molta concreta. In questi due anni ci sono state molte soddisfazioni e siamo molto orgogliosi. Perché vuol dire che la Juventus, come in tante cose, vede le cose prima di tante altre e siamo contenti di tutto questo"