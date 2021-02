Le parole di Lamberto Zauli al termine del match vinto 3 a 0 contro l'Albinoleffe. Dal sito ufficiale della Juventus: "Siamo molto contenti per questa vittoria perché è arrivata in una partita molto difficile, contro una squadra che vantava una delle migliori difese del campionato. Per noi è motivo di grande orgoglio essere riusciti a portare a casa un successo come questo, a dimostrazione di quanto si stia lavorando bene. Abbiamo interpretato la gara nel migliore modo possibile e sono soddisfatto di tutti coloro che sono scesi in campo oggi, tenendo in considerazione la giovanissima età di molti nostri giocatori. Ci tengo anche a sottolineare, a proposito di giovani, l’esordio tra i professionisti di Miretti che come altri suoi compagni della Primavera ha avuto la possibilità di approcciarsi alla categoria, come giusto premio per la determinazione e il sacrificio dimostrati con l’Under 19".