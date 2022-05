Il tecnico della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha parlato al termine della gara pareggiata per 1-1 con il Renate. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale della Juventus.



PLAYOFF - "Dobbiamo vincere giovedì, andremo a giocare una partita come quella di Vercelli. Oggi non siamo riusciti a vincerla, sono mancate alle volte le imbucate e i tempi giusti per creare le occasioni giuste, ma è stata una gara equilibrata, siamo stati compatti, siamo stati capaci di difendere e ripartire bene e abbiamo le carte in regola per provare a passare anche questo turno e incutere un po’ di timore al Renate. Andremo a giocarci le nostre possibilità; loro sono esperti e non sarà semplice ma noi ci sentiamo squadra e sentiamo di poter fare risultati dappertutto".