Mister Lamberto Zauli ha presentato JTV la partita di domani pomeriggio della Juventus Under 23 contro l'Olbia: "Dobbiamo reagire immediatamente dopo la sconfitta contro il Renate, perché da qui alla fine è come un mini-torneo tra 4 squadre dove alla fine in due si qualificano per il playoff di Serie C. Un traguardo che pensiamo di meritarci poiché siamo sempre stati tra le prime della classe da inizio campionato. Se non abbiamo raccolto punti ultimamente è più per un discorso di risultati che di effettive prestazioni: rispetto al primo periodo di questo lungo momento di non vittoria, nelle ultime uscite la squadra spesso avrebbe meritato di vincere. Dobbiamo concentrarci sul positivo che abbiamo messo in campo e cercare di fare partita e risultato contro l'Olbia, una squadra che nelle ultime 10 partite sarebbe seconda dietro solo all'Alessandria. Sarà una sfida bella combattuta dato che la posta il palio è alta".

L'OLBIA - "Stanno facendo qualcosa di eccezionale, si sono rifatti sotto partendo dalla zona playout: sono stati bravissimi a continuare con la loro identità, stanno facendo risultati e voglio un rush finale molto importante. Dal canto nostro, vogliamo fare un'ottima partita e costruirci una vittoria che sarebbe importantissima per noi".

LA MOTIVAZIONE - "Con i ragazzi parlo ogni giorno, stiamo preparando questa partita sotto ogni punto di vista. Tutti abbiamo la volontà di arrivare ai playoff. Ma nessuno ci regalerà niente, per ottenere punti importanti dovremo essere bravi su tutti gli aspetti: tecnici, tattici, agonistici, della concentrazione".

LA LEZIONE - "Spesso si parla di dettagli. Per me il dettaglio è la qualità di far gol quando si presenta l'occasione e l'abilità di non subire gol in fase difensiva. Io non credo nella fortuna e nella sfortuna: non dobbiamo piangerci addosso, ma migliorare in tutti gli aspetti sopracitati, che all'interno di un match sono importantissimi".

LA FORMAZIONE DEI RAGAZZI - "Molti di loro sono al primo o secondo anno nel calcio professionistico, dove a fare la differenza sono i risultati, in base ai quali cambiano prospettive di una società e le carriere dei giocatori. I ragazzi cominciano ad avere addosso delle responsabilità e questa è un'occasione gigante per migliorare tantissimo. E il progetto Under 23 esiste proprio per far fare subito il salto nel professionismo ai ragazzi più giovane".

FAGIOLI, DRAGUSIN, DI PARDO - "Sono arrivati dalla prima squadra molto concentrati, e non è mai semplice. Nonostante la giovanissima età sono arrivati con uno spirito giusto e si sono allenati col massimo impegno, anche perché si sentono parte integrante di questa squadra e centrare l'obiettivo playoff è una grande gratificazione pure per loro".