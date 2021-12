Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, ha così commentato la sconfitta per 2-0 sul campo del Renate: "Partita difficile, giocata penso ad armi pari. Il Renate ha avuto più qualità negli ultimi metri e ha sfruttato al meglio una palla inattiva per chiuderla.In queste partite per portare a casa il risultato devi essere bravissimo sia in fase difensiva che in fase offensiva,"