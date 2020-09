Ecco le parole di mister Lamberto Zauli a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida tra Juventus Under 23 e Pro Sesto, valida per la prima giornata della Serie C Girone A: "Ho la fortuna di allenare questo gruppo, questo nuovo progetto, partiamo con grande entusiasmo. Siamo al terzo anno dell'Under 23 e l'obiettivo resta quello di migliorare anno dopo anno, vogliamo partire col presupposto di poter mettere i ragazzi verso il calcio che conta. Frabotta in Serie A con la Juventus? Il suo esempio dev'essere una grande spinta per i ragazzi di questo gruppo. Parliamo di un ragazzo che si è messo in mostra con l'Under 23 e ora si sta ritagliando il suo spazio in un top club come quello della prima squadra. Mi auguro che altre squadre seguano l'esempio dell'Under 23 perché si tratta di un progetto molto valido."