Le parole di Lambertoa Juventus Tv, alla vigilia di: "Contro la Triestina abbiamo vinto contro una squadra che è una delle più attrezzate. E l’abbiamo visto in campo, ci hanno messo in grande difficoltà. Dopo lo svantaggio la squadra è stata brava a trovare il pari. Nella ripresa la loro esperienza e fisicità ci ha messo un po’ in difficoltà, tecnicamente abbiamo fatto il peggiore secondo tempo. Però la squadra è stata brava a lottare su tutti i palloni e alla fine è stata premiata. Una vittoria contro una squadra così blasonata per noi è molto importante per l'autostima"GOL DAI SUBENTRATI - "In questo inizio campionato non abbiamo titolari e riserve, tutti stanno trovando spazio e si sentono importanti. È chiaro che Aké non si può ritenere una riserva, nessuno lo deve fare. Ha fatto un gol importantissimo, hanno tutti esuberanza e il gol fatto in un momento di difficoltà è l’emblema di tutto questo"FERALPISALO' - "La Feralpisalò è una società importantissima di Lega Pro che giocherà sicuramente al vertice del nostro campionato. Sarà un altro banco di prova al termine di una settimana di fuoco"