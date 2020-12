Questo il commento di Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, dopo la sconfitta di oggi contro l'Alessandria per 1-0: "Abbiamo giocato contro una squadra forte che può vantare una fisicità di un’altra categoria. Spiace per il risultato perché la squadra avrebbe meritato la vittoria con tutte quelle occasioni create. Sono soddisfatto della prestazione messa in campo dai miei ragazzi. Oggi siamo usciti dal campo con la consapevolezza che potremo giocare un campionato di vertice. La mia squadra gioca molto bene in maniera corale e questo penso che sia fondamentale in vista del prosieguo della nostra stagione".