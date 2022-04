L'allenatore della Juve Under 23 Lamberto Zauli ha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della sfida contro la Virtus Verona.



NAZIONALI - "È un motivo d’orgoglio che tanti ragazzi siano nelle varie selezioni e che trovino spunti, buone prestazioni e autostima. Fanno esperienza in campo internazionale e per la Juventus è importantissimo. Tornano con più autostima e quindi per noi va benissimo: in questo rush finale, oltre a fare buone partite, servono lo spirito e la testa giusti".



CAMPIONATO - "Il gruppo si è ritrovato da poco, e da due giorni stiamo preparando tutti insieme la partita molto importante di Verona. Siamo nel rush finale, ogni partita è fondamentale: rispetto all’andata, sono gare che si giocano con i propri obiettivi. Noi abbiamo voglia di fare punti per ottenere una buona posizione per i playoff, per poi giocarceli alla grande".



TRE SCONFITTE CONSECUTIVE - "Abbiamo giocato contro due delle squadre più forti, che stanno dimostrando di essere le migliori del nostro campionato. Nel panorama della Serie C stanno facendo qualcosa di eccezionale, si giocheranno fino alla fine il campionato con numeri mostruosi. Poi c’è stata la trasferta di Lecco dove la squadra non meritava di perdere. Eravamo in difficoltà sotto il profilo dell’organico però sono tre sconfitte che ci hanno lasciato anche messaggi positivi".



VIRTUS VERONA - "Lo scorso anno ha fatto i playoff. È composta da ragazzi giovani ma anche tanti giocatori esperti che portano qualità ed esperienza. Negli ultimi anni sono sempre stati competitivi. È uno scontro diretto perché loro sono appena sotto di noi. Vogliamo conquistare quei punti decisivi per i playoff e poi per una buona posizione".



CRESCITA - "Il nostro primo obiettivo è quello di far fare esperienza a ragazzi giovanissimi che per età avrebbero potuto fare la Primavera. Giocare un campionato così difficile per loro è molto importante: anche i ragazzi che vanno in Nazionale da un campionato come il nostro trovano beneficio. Per loro è un’annata importante per la crescita".