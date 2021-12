Mister Lambertoè intervenuto ai microfoni di JTV per presentare la sfida dellacontro il, in programma sabato pomeriggio.Ecco le sue dichiarazioni: "? Un pensiero a loro e complimenti a Joe Montemurro: hanno raggiunto un grande obiettivo e un traguardo importantissimo. Hanno fatto passi da gigante nel calcio europeo e faccio loro un in bocca al lupo, perché non devono fermarsi qui. Noi domani abbiamo una partita importantissima per chiudere il girone d'andata, abbiamo voglia di stare tra le prime e dovremo fare una gara importante. Sono soddisfatto dell'atteggiamento e del modo in cui i ragazzi preparano le partite. Per loro è importante per prepararsi al futuro. Mi aspetto un match difficile. Sì, il Legnago ha la peggior difesa, ma è allenata per essere sempre propositiva provando a fare un pressing offensivo. Sarà una bella prova per noi per provare a dare continuità alla gara di".Sul: "Ai miei ragazzi chiedo una crescita veloce, perché è quello che ci viene chiesto. Nei singoli mi aspetto maturità e letture migliori rispetto al girone d'andata. Ale e Ricky? Tutto l'ambiente è stato scosso da una tragedia immane. Il ricordo è sempre presente. Mando un abbraccio alla famiglia dei due ragazzi".