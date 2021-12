Domani alle 14:30 la Juventus Under 23 affronterà il Trento nella 18esima giornata del campionato di Serie C. Così mister Zauli presenta il match a JTV: "Dopo tre sconfitte ho detto ai ragazzi che tutti i momenti della stagione sono diversi e bisogna mantenere alta la concentrazione e la voglia di fare risultato. Domani mi aspetto dunque una gara con la massima determinazione per ottenere un ottimo risultato. Fa tutto parte del percorso della nostra squadra, mi piacerebbe vedere che i miei ragazzi sappiano gestire tutti i momenti."

COSA MIGLIORARE - "Sia le sconfitte che le difficoltà a segnare non arrivano per caso: indubbiamente dobbiamo attaccare con più uomini ed essere più lucidi negli ultimi 20 metri, ci stiamo concentrando su questo e stiamo stimolando i ragazzi a voler essere protagonisti in entrambe le aree, e in questo periodo in particolare nell'area avversaria. Cercheremo di fare la partita e capitalizzare quello che saremo capaci di costruire."

COSA VUOLE VEDERE IN QUESTO FINE 2021 - "Sembra banale e scontato magari, però voglio vedere crescita e voglia sia di giocare bene coi compagni che di vincere: è il sale di una squadra. Giocatori e staff siamo concentrati e mettiamo in campo sempre tutto quello che serve per preparare 15-20 anni di carriera importante ai ragazzi".

IL TRENTO - "Sono molto esperti e hanno un allenatore, Carmine Parlato, che l'anno scorso ha vinto il proprio campionato di D e per questa stagione ha tenuto tanti giocatori e li ha affiancati a giocatori di categoria. Adottano un gioco propositivo, noi dovremo avere l'atteggiamento giusto e fare una buona partita tecnicamente per fare risultato".

I RAGAZZI CHE ESORDISCONO IN PRIMA SQUADRA - "Vedere debuttare questi ragazzi, anche da titolari, nel massimo del calcio mondiale è una gratificazione immensa. Il progetto Juve Under 23 vive e respira grazie alle esperienze di questi ragazzi. Ho parlato poi ai loro compagni: questa settimana appena passata dev'essere la spinta per tutti gli altri, il sogno di vivere quello che hanno vissuto questi ragazzi. E a loro volta chi vive queste esperienze deve far sì che non sia solo una piccola parentesi, ma l'inizio di un grandissimo futuro."