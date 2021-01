Lamberto Zauli ha parlato a JTV alla vigilia della partita di campionato della Juventus Under 23 contro la Giana Erminio: ​"La prossima partita con la Giana è molto importante: se vogliamo stare con le prime sono sicuramente gare da vincere, come lo sarebbe stata quella col Piacenza in cui avremmo meritato di vincere ma non siamo stati bravi a capitalizzare. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori, dobbiamo impedire agli avversari di avvicinarsi alla nostra porta ed essere più cinici in avanti: quando la squadra merita, deve imparare a vincere."



RANOCCHIA E MARQUES DECISIVA ALL'ANDATA - "Fecero un'ottima partita entrambi su un campo pesante contro una Giana esperta, c'erano ancora tante incognite e la mia squadra rispose alla grande e arrivarono le loro due perle una più bell'altra: di quella partita ricordiamo risultato, prestazione e quei gol meravigliosi".



IL PROGETTO UNDER 23 - "Le parole di Cherubini hanno fatto piacere, ma il progetto è merito anche di chi c'è stato in questi tre anni e ci ha creduto. Oggi raccogliamo i frutti, con tanti ragazzi che si affacciano in prima squadra con buoni risultati. A essere contenti sono in primis la società e poi Andrea Pirlo, che sta sfruttando i ragazzi ottimamente integrati nel suo organico. Il nostro compito è continuare così in modo che sempre più ragazzi possano vivere questa esperienza".



RAPPORTO CON PIRLO - "Stima personale innanzitutto e poi c'è la professione: io soprattutto sono qui per crescere i ragazzi e renderli pronti non solo a livello tecnico ma anche per 'affrontare' uno spogliatoio importante come quello della Juventus. C'è un confronto frequente tra me e Pirlo, lui s'interessa molto dei ragazzi ed è molto importante, perché loro avvertono che la prima squadra non è poi così lontana e che il club ha l'obiettivo di farli crescere. Il fatto che loro vedano la prima squadra non più come un miraggio ma come una possibilità è un passo esponenziale e noi lavoriamo per farlo accadere nel migliore dei modi".



FAGIOLI - "Nicolò è fondamentale per noi. Siamo gratificati quando la squadra va bene, la classifica sorride e facciamo buone partite, ma la gratificazione è grande anche quando vediamo i ragazzi andar su ed essere stimati dalla prima squadra, e che possono continuare lì il loro percorso".



DI PARDO - "È uno di quei ragazzi che già aveva esperienza pregressa e ora si sta prendendo le sue soddisfazione: in Coppa Italia ha giocato addirittura un tempo intero. Siamo molto contenti perché sta valorizzando le sue qualità e questa è stata una tappa importante per lui. Con la Giana tornerà con noi e devo fargli fare una partita con la giusta concentrazione: i ragazzi a prescindere da dove giocano devono sapere che stanno giocando nella Juve, quindi devono sempre dare il massimo".



AKÉ - "È giovane e si sta inserendo bene, il nostro compito è permettergli di esprimersi al massimo. Ha caratteristiche da ala ma anche di seconda punta, è veloce e attacca la profondità".