A JTV Lamberto Zauli presenta la prossima partita della sua Juventus Under 23 contro la Carrarese, valida per la 18^ giornata di Serie C Girone A: ​"Ci siamo ritrovati dopo la sosta natalizia per preparare un impegno già molto importante: la Carrarese è una squadra molto competitiva, costruita per arrivare nei primi posti. Abbiamo provato a rimetterci a posto, tra novembre e dicembre abbiamo disputato tante partite quindi la settimana di riposo ci ha rigenerato mentalmente e fisicamente, riazzerando le fatiche dell'ultimo mese. Adesso si ricomincia con queste ultime 22 partite, che sono tante, per fare sempre meglio."



IL CONTO DELLE ASSENZE - "Ancora manca qualcuno ma sono tutti in fase di guarigione: dalla prossima settimana spero rientri in gruppo Marques dopo il suo guaio muscolare, Gozzi oggi ha sostenuto il suo primo allenamento, Vrioni purtroppo ha avuto un grave incidente quindi se ne parlerà fra qualche mese, Petrelli si è fermato a metà settimana per un infortunio alla caviglia, Peeters ha avuto un infortunio alla spalla e valuteremo la prossima settimana se farlo rientrare in gruppo. A Carrara dunque andiamo con tanti ragazzi che si sono già affacciati nell'Under 23 dalla Primavera".



LE RECENTI SCONFITTE - "Ho analizzato e visto tante volte queste tre partite durante la pausa natalizia, le ho viste e vissute da dentro. C'è rammarico per il risultato, ma non per la prestazione: ora voltiamo pagina, credendo nei nostri mezzi, migliorando quei dettagli di inesperienza e di voglia assoluta di vincere le partite (che di per sé è un bene) e leggendo meglio le partite. Questa è la crescita che i ragazzi devono fare, per non sperperare punti che alla fine del campionato faranno la differenza".



CHE PARTITA SI ASPETTA - "Conosco bene la Carrarese, Silvio Baldini è stato mio allenatore a Palermo. Conosco la mentalità, molto offensiva con giocatori tecnici e di gamba davanti. È una squadra coraggiosa e propositiva, che cercherà di venirci a prendere nella nostra metà campo. Noi dovremo pensare a fare la nostra partita e cercare di giocar bene e metterci il giusto atteggiamento. Dovremo migliorare dettagli ed errori personali e avere il coraggio che chiedo in tutte le partite. Sono convinto che potremo disputare un'ottima gara".



AFFRONTARE UN PROPRIO EX ALLENATORE - "Mi fa piacere reincontrare Baldini, ogni mia esperienza passata è un bellissimo ricordo. Ho grande stima per l'allenatore che troverò dall'altra parte, uno che ha allenato a grandissimi livelli. Sarà una sfida personale molto piacevole".