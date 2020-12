Le parole di Lamberto Zauli a JuventusTv alla vigilia del recupero di domani contro la Pergolettese: "I campionati sono molto lunghi, per ora abbiamo fatto solo 12 partite. Abbiamo già analizzato gli errori fatti contro l'Olbia. Dobbiamo archiviare e domani ci sarà un recupero importante con la Pergolettese. Continuiamo a dare fiducia ad un gruppo che ha qualità e non sarà un risultato a farci cambiare idea. Archiviamo con ottimismo, è un percorso di crescita e dobbiamo cercare di non commettere errori. Dopo una sconfitta dobbiamo mettere forza agonistica e tecnica per tornare a vincere. Il compito mio e dello staff e far crescere i ragazzi anche dal punto di vista mentale e della concentrazione. Da qui a maggio non dovrà mancare la volontà di essere i migliori, ci vuole cultura del lavoro per aspirare ad un'ottima carriera. Dopo una sconfitta si dorme male, vuol dire che è un gruppo sano e che ci tiene. Quello che conta è la reazione, farà capire dove può arrivare questo gruppo".