Mister Lamberto Zauli ha commentato così la sconfitta casalinga per 2-0 patita dalla Juventus Under 23 per mano della Pro Vercelli: "Il risultato di questa sera è caratterizzato dagli episodi che ci sono stati nel corso del match.A differenza delle altre gare che abbiamo giocato siamo stati meno concreti in zona gol e non siamo riusciti a segnare. Tecnicamente non abbiamo giocato una brutta gara, ma in alcuni momenti non abbiamo gestito il possesso palla al meglio.