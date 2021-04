Questo il commento di mister Lamberto Zauli dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Alessandria: "I ragazzi hanno giocato una buona partita contro una squadra forte, molto fisica e che gioca tanto in verticale. Gli episodi hanno fatto la differenza. Il primo gol lo prendiamo da una situazione di calcio d’angolo e il secondo arriva nel nostro momento migliore, nel quale stavamo creando occasioni con insistenza. La squadra ha lottato fino alla fine, continuando a giocare su ogni pallone e questo è un segnale positivo. Il finale di campionato è sempre molto complicato, ma vogliamo a tutti i costi conquistare i play-off, di conseguenza continueremo a lottare per raggiungere il nostro obiettivo. Ora il nostro pensiero è rivolto al recupero contro la Pistoiese".