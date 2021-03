Alla vigilia della partita contro il Novara, l'allenatore della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha parlato a JTV:



LA SITUAZIONE ATTUALE - "Veniamo da una brutta sconfitta, la peggior partita di tutto il campionato. Ma è stato un incidente di percorso, vogliamo subito voltare pagina sotto tutti i punti di vista, disputando un'ottima partita con le nostre qualità tecniche, per costruirci la nostra classifica. Siamo pienamente in corsa per i playoff e vogliamo conquistarceli il prima possibile e con una buona posizione."

LA CLASSIFICA - "Questi ragazzi sono molto giovani e devo essere stimolati a migliorarsi a prescindere dalla classifica. Certo, vogliamo essere protagonisti di questo campionato e, nonostante la recente battuta d'arresto, vogliamo dar fastidio ancora alle squadre davanti e allontanare l'11° posto. Dobbiamo pensare partita dopo partita e così otterremo i punti che ci servono."

IL RAPPORTO CON LA PRIMA SQUADRA - "Siamo a disposizione della prima squadra e siamo felici quando i ragazzi riescono a vivere quell'esperienza straordinaria. Il nostro difficile compito è quello di aiutarli a mantenere l'equilibrio emozionale sia quando giocano con la prima squadra che con noi. Comunque il loro campionato è questo ed è qui che devono lavorare quotidianamente per potersi meritare lo spazio in prima."

LA PARTITA DI DOMANI - "Nel girone di ritorno tutte le squadre devono fare punti per raggiungere i propri obiettivi. Il Novara viene da ottimi risultati e col ritorno di mister Banchieri sta trovando continuità. Noi dobbiamo giocar bene per riuscire nell'impresa: ci vogliono sacrificio e buona lettura della partita, mettendo bene sul campo queste cose potremo ottenere i 3 punti."