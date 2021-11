Le parole diai canali ufficiali del club, dopo"Quella di questo pomeriggio è una vittoria importantissima e preziosissima ottenuta contro una squadra esperta e fisica come il Lecco, di conseguenza ha un valore ancora più grande. Questa partita arrivava dopo la doppia sfida di Bolzano e ci serviva una reazione di questo tipo, da parte di tutto il collettivo. Uno degli aspetti che mi piacciono di più del nostro gruppo è l’atteggiamento che viene messo in campo in ogni gara. L’età media della Juventus Under 23 è molto bassa, ma non manca la personalità a questi ragazzi. Sono molto felice per il gol segnato da Soulè perché è un ragazzo che si allena e gioca con grande umiltà. La sua crescita è stata esponenziale, già a partire dall’anno scorso in Primavera e sono sicuro che la chiamata ricevuta dall’Argentina sarà un altro step importante per il suo percorso di crescita"