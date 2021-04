Altro giro, altra sconfitta per una volenterosa ma fragile Juventus Under 23. Queste le parole di mister Lamberto Zauli nel postpartita: "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, concedendo davvero poco a una squadra molto forte come il Renate. Spiace per il risultato perché torniamo a casa senza punti. Abbiamo ancora tre partite per difendere e, di conseguenza, conquistare un posto nella griglia dei play-off. Saranno match complicati e difficili da giocare, come lo sono stati gli ultimi, ma dovremo fare di tutto per portare a casa punti anche giocando gare un po’ più sporche a partire già da giovedì nel recupero contro l’Olbia".