Così Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, ha commentato la partita vinta 3-1 sul campo della Pro Patria, che permette ai bianconeri di accedere al secondo turno dei playoff di Serie C: "Siamo felicissimi. Siamo venuti qui sapendo di poter solo vincere e siamo passati subito in svantaggio, quindi non era facile, ma abbiamo disputato un'ottima gara, lottando su ogni pallone. Questa è una bella vittoria, da gruppo, in cui i ragazzi hanno messo il cuore e tutto quello che serviva per vincere la partita, qualità tecnica compresa. Abbiamo voluto il risultato a tutti i costi e ora il percorso continua!".