Le parole di mister Zauli a Juventus Tv, alla vigilia di Juve Under 23-Padova:



SUDTIROL - "Ottima partita abbiamo mantenuto l'intensità, il Sudtirol ha confermato tutte le sue qualità con le poche occasioni che ha avuto. Siamo usciti a testa alta, è stata una delle partite più intense del torneo. Molto probabilmente l’anno prossima giocheranno la Serie B e per i ragazzi è stata una buona prova" PADOVA - "Contro il Lecco era una partita più alla nostra portata, gli episodi ci hanno detto che abbiamo commesso qualche errore in più. A poche partite dalla fine gli scontri diretti sono molto importanti ed è molto importante non perdere. E adesso arriva il Padova, che ha numeri mostruosi, sarà una partita difficile. Hanno giocatori molto esperti, dovremo fare una partita di grande intensità e sfruttare le occasioni che avremo"



OBIETTIVO - "Quello che conta è arrivare in fondo bene. Cercheremo di conquistarci i playoff e la miglior posizione di classifica e poi andremo a giocarci le gare secche nelle migliori condizioni. È importante che questi ragazzi mantengano l’equilibrio, dopo vittorie roboanti o sconfitte. Si gioca ogni tre giorni e quindi dobbiamo guardare sempre avanti e spingere sull’acceleratore"