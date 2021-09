Mister Lamberto Zauli presenta a JTV la partita di domani pomeriggio della Juventus Under 23 contro la Triestina: "Giochiamo ogni tre giorni partite sempre molto competitive. Quella di domani è difficilissima, veniamo da una sconfitta contro la Pro Vercelli in cui abbiamo giocato bene ma abbiamo commesso errori di gestione palla che, contro avversari così solidi, condizionano i risultati."



GLI EPISODI - "Nel primo tempo siamo partiti subito per fare la partita e loro ci hanno puniti in contropiede. Abbiamo creato occasioni per pareggiare e non ci siamo riusciti, nemmeno nella ripresa quando siamo stati costantemente nella loro metà campo senza riuscire a trovare il varco giusto, e per questo ci troviamo a parlare di una sconfitta per 0-2".



LA TRIESTINA - "Non è partita benissimo ma è stata costruita per le primissime posizioni, noi dovremo evitare gli errori che abbiamo fatto con la Pro, disputare un'ottima gara e stavolta fare punti contro grandi giocatori di categoria".



DIFFICOLTÀ CONTRO SQUADRE CHIUSE - "Contro squadre più aperte ci sono più possibilità per chi gioca all'attacco, contro formazioni come la Pro Vercelli bisogna coprire l'area con tanti uomini e trovare la giusta giocata individuale per finalizzare il possesso e le azioni. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, l'attacco a difese ben schierate".



GRUPPO MOLTO GIOVANE - "Allenare questa squadra è bello e questo è il nostro fitto calendario. C'è da correggere gli errori anche tramite video e allenamenti intensi, per quanto possibile ci stiamo adattando a questo momento".



POCO TEMPO - "Con una squadra così giovane servirebbe più tempo per concentrarsi sui miglioramenti, ma se abbiamo un calendario del genere è anche perché stiamo andando avanti in Coppa Italia di Serie C, il che arricchisce notevolmente l'esperienza dei miei ragazzi".