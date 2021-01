Ieri la Juventus Under 23 non è andata oltre l'1-1 sul campo della Pro Sesto. Questo il commento al match dell'allenatore Lamberto Zauli: "La partita di oggi è stata intensa, contro una squadra che si è compattata molto bene. Il gol in avvio di ripresa ha indirizzato la partita non nella direzione desiderata, ma siamo stati bravi a recuperarla nel finale. Ci portiamo a casa questo punto, ottenuto su un campo difficile, e pensiamo già al prossimo impegno".



La seconda squadra bianconera è 6^ nel girone A di Serie C, con 30 punti in 20 partite.