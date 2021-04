L'allenatore della Juventus Under 23 Lamberto Zauli è intervenuto ai canali ufficiali della Juventus per presentare la partita di domani contro l'Alessandria: "Giochiamo contro una squadra molto forte e arriviamo da due sconfitte. Abbiamo voglia di conquistarci la zona playoff che secondo me la squadra merita. Ora restano 7 partite e tutte saranno importanti per centrare l'obiettivo, fare punti e allontanare chi è dietro".

ALESSANDRIA - "Affrontiamo una squadra che palesemente punta a vincere il campionato. A gennaio è intervenuta in maniera importante sul mercato, a partire dall'allenatore (Moreno Longo ndr). Sarà una partita complicata, ma per noi è un percorso da fare. Cercheremo di affrontarli con coraggio e determinazione, correggendo gli errori che non ci hanno permesso di fare punti"

DUELLI - "L'uno contro uno fa la differenza nel calcio, più duelli si vincono nel corso di una partita e più si fa la differenza. Ci saranno tanti uno contro uno e farà la differenza voler vincere i duelli"

CRESCITA - "Questo è il mese più importante dei campionati, ho detto ai ragazzi che si costruisce tutto adesso. Può rimanere una stagione positiva se in questo mese faremo bene o può tutto rimanere solo un ricordo se faremo male. Tanti ragazzi stanno affrontando per la prima volta un campionato professionistico e c'è voglia di far capire loro questa cosa".