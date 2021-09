Le parole diai canali ufficiali della: "Dispiace per il risultato perché la squadra ha prodotto diverse occasioni nell’arco di tutta la gara. Non è stato un match semplice perché abbiamo affrontato una squadra che si chiudeva molto, concedendo davvero pochi spazi. Abbiamo avuto l’opportunità di passare in vantaggio su calcio di rigore, ma non ci siamo riusciti e alla fine questi episodi possono condizionare il risultato finale, ma dobbiamo tornare a casa consapevoli di aver giocato bene a calcio, ma con la consapevolezza di dover crescere ancora"