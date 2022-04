2









Il tecnico della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha parlato a JuventusTv per presentare la sfida di domani contro il Trento. Queste le sue parole:



RENATE - "Ci siamo trovati alla vigilia della gara contro il Renate e ci siamo detti che arrivavamo da risultati negativi e quella partita era molto importante. Ci ha permesso di raggiungere i playoff e battere una delle migliori squadre degli ultimi due anni. Ci ha dato gratificazione perché i ragazzi l’hanno giocata per vincerla".



CREDERE - "Le vittorie aiutano, perché si crea un buon ambiente e ci si alza l’autostima. Ora ci attendono due partite importanti ancora: il gruppo deve credere in ciò che fa da inizio anno e ognuno deve porsi obiettivi personali e di squadra. Questa deve essere la spinta".



FINALE - "Queste ultime due partite saranno importantissime per la crescita dei ragazzi. Andiamo a Trento, loro si giocano la salvezza: non si parla solo di tecnica, ma anche di situazioni emotive nel finale di campionato. Farle vivere a ragazzi molto giovani è importante. La priorità è fare punti importanti perché possiamo ancora scavalcare quelle davanti per la posizione playoff".



CALO DI TENSIONE - "Il rischio di un calo di tensione c’è sempre, ma noi dobbiamo essere bravi a non farlo succedere. Se riusciremo a non farlo succedere significa che il gruppo sta crescendo sotto tutti i punti di vista. Ho visto i ragazzi credere in loro stessi e andremo là per cercare di vincere".



SCORSA STAGIONE - "Le stagioni sono tutte complicate. L’anno scorso la squadra era più vecchiotta e abbiamo raggiunto i playoff nelle ultime giornate. La gratificazione quest’anno è nella crescita dei singoli. Noi vogliamo completare questo iter facendoli crescere ancora nel rush finale, in cui non c’è solo l’aspetto tecnico ma subentrano altri aspetti".