L'allenatore della Juve Under 23 Lamberto Zauli ha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della sfida contro il Padova, valida per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.



IL MATCH – "Non basta un gol ma ne servono due (si parte dall'1-0 dell'andata, ndr.). Il campionato dice che il Padova è una delle squadre migliori, è un avversario diverso e lo ha dimostrato tutto l’anno. I playoff insegnano che comunque le partite sono differenti, c’è più tensione, l’obiettivo è lì e si può raggiungere in quei 90 minuti. Cercheremo di metterli in difficoltà".



PADOVA – "L’abbiamo vista in campionato, nei playoff e abbiamo rivisto la gara di andata. È la testimonianza di quanti giocatori sappiano stare in campo, quanta esperienza ci sia, quanta solidità abbia. Noi abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo sfruttate, merito anche del loro modo di stare in campo. Noi ci giochiamo 90 minuti con la nostra esuberanza e la nostra voglia di stupire, cercando di dare il massimo".



LE CERTEZZE – "Sta tutto in quello che abbiamo costruito fino a oggi. Tante partite fatte bene, un playoff che ci ha permesso di arrivare ai quarti di finale e contenderci le semifinali contro una delle migliori squadre di Lega Pro. All’andata abbiamo fatto una buona partita, è stato un brutto risultato ma ci sono state tante situazioni in cui abbiamo messo in difficoltà il Padova. Dobbiamo ripeterci, partiamo con la consapevolezza di poter dare fastidio".



ENTUSIASMO – "La nostra è una squadra molto giovane. I ragazzi sognano, tutti noi sogniamo qualcosa di straordinario. Mi piace pensare tutto questo, andremo a Padova con tanto entusiasmo nonostante la sconfitta".