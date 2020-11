Il tecnico della Juventus Under 23, Lamberto Zauli, è intervenuto ai microfoni di JuventusTv per presentare il match di domani contro l'Olbia: "Le insidie saranno come al solito tantissime e partono da casa nostra. Dobbiamo avere la volontà di andare a prenderci il risultato. L'Olbia ha avuto delle difficoltà all'inizio ma l'allenatore è preparato e conosco le qualità dei ragazzi. La differenza la farà l'approccio. Dobbiamo dimostrare di avere voglia, non dobbiamo sentirci appagati, non dobbiamo commettere questo errore. Cercheremo di continuare questa striscia positiva. Abbiamo buttato via qualche punto in questa prima fase ma è una squadra giovane, il progetto dell'Under 23 serve a crescere. Acquisiranno la capacità di gestire la partita, tocca anche a me insegnarlo. In questo momento in gruppo c'è rispetto dei ruoli e delle professionalità di ognuno".