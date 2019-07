Si alzano i ritmi per la #Under23! Oggi allenamento congiunto Fossano, terminato 5-0 per i ragazzi di Pecchia! #JuventusYouth pic.twitter.com/goR1Rc6D2y — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 27, 2019

Un allenamento congiunto con il Fossano, quest'oggi, per la Juve Under 23. La squadra di Fabio Pecchia inizia a prendere forma: nella sfida interna con il club piemontese, anche una partitella terminata 5-0 per i bianconeri.