Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, ha emanato un comunicato contro Luigi De Laurentiis, presidente del Bari: “I presidenti hanno ragione di difendere gli interessi dei propri club. A Luigi De Laurentiis vorrei assicurare che la trattativa con Sky è un obiettivo di Lega Pro. È arrivato ad una conclusione per il Bari ? Sarebbe un’ottima notizia. Aspetto l’accordo. Per quanto riguarda Eleven sono anche io alla ricerca della risoluzione dei problemi con un obiettivo: assicurare alle sessanta tifoserie di poter vedere la partita del proprio club, consentire che gli sponsor abbiano visibilità, affiancare i presidenti per metterli nelle migliori condizioni”.