Passo indietro, rispetto alla partita contro la Fiorenzuola, per la Juventus Under 23. Al Moccagatta di Alessandria vince di misura la Virtus Verona. La squadra di Zauli tiene il possesso palla per larga parte del match e concede pochissimo agli avversari. Manca, però, il guizzo in avanti, la fantasia per trovare l’imbucata giusta. La produzione offensiva è scarsa e i bianconeri vengono puniti da un’ingenuità di Stramaccioni, che concede il rigore che vale il gol vittoria della Virtus Verona.: 0-1: (Pittarello 56'): Israel; Leo, Poli, Stramaccioni, Anzolin (Barbieri 82'); Miretti, Leone (Zuelli 82'), Sersanti (Brighenti 76'); Soule (Sekulov 46'), Akè; Pecorino (Cudrig 67').​. Daffara, Senko, Citi, Compagnon, Palumbo.​. Zauli: Giacomel, Cella, Daffara, Danti (Arma 69'), Pittarello (Marchi 80'), Amadio (Mazzolo 80'), Halfredsson, Pellacani, Metlika, Zugaro, Nalini (Tronchin 74').​. Sibi, Danieli, Priore, Vesentini, Lonardi, Carlevaris, Pinto, Faedo.​. Fresco: Stramaccioni (J), Daffara (V), Sersanti (J), Pellacani​ (V), Mazzolo (V), Arma (V), Tronchin (V): Sig. Stefano Milone della sezione di Taurianova​FISCHIO FINALE88' - GOL ANNULLATO alla Juve, Stramaccioni segna ma per l'arbitro, nello sviluppo dell'azione, il pallone era uscito87' - Prova ad attaccare la Juventus, alla ricerca del pari, ma la squadra di Zauli fatica tremendamente a creare occasioni nitide67' - Tiro insidioso di Aké dalla distanza, Giacomel para in due tempi65' - Colpo di testa di Sersanti sul secondo palo che esce fuori di poco56' - GOL VIRTUS VERONA, gol di Pittarello dagli undici metri55' - Rigore per la Virtus Verona, intervento fuori tempo di Stramaccioni46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO43' - OCCASIONE JUVE, Pecorino tenta la zampata in area, palla fuori di poco28' - La Juve tiene in mano il pallino del gioco, senza riuscire a rendersi pericolosa. La Virtus Verona prova a far male in ripartenza: regna l'equilibrio18' - Ci prova anche Soulé da lontano, ma la conclusione è completamente fuori misura8' - Suona la sveglia Sersanti: conclusione dalla distanza, tanta potenza manca un po' di precisione1' - Via al match!