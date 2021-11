La Juventus Under 23 perde in casa contro la Virtus Verona, che passa con il risultato di 0 a 1. Di seguito le pagelle del match:ISRAEL 6 - Spettatore non pagante del matchLEO 6 - Si fa vedere spesso in avanti, dà aria al gioco e mette in mezzo diversi palloni interessanti, anche se a volte manca la precisione nel crossPOLI 6 - Dirige con autorevolezza la difesa, sempre attento non va mai in sofferenzaSTRAMACCIONI 5 - Ingenuo nell'azione che vale il rigore per la Virtus Verona, diversi interventi affrettati e fuori tempo durante il match: rischia più volte la seconda ammonizioneANZOLIN 5.5 - Dalla sua parte la Juve spinge poco: la Virtus Verona fatica ad attaccare e lo spazio per una maggiore spinta offensiva ci sarebbe (Dall'82' BARBIERI sv)MIRETTI 6 - La sua capacità di inserirsi e giocare tra le linee crea più di un grattacapo alla difesa veroneseLEONE 6 - diligente nel far girare palla da una parte all'altro del campo e provare a sbilanciare la squadra avversaria: adempie bene al compito (Dall'82' ZUELLI sv)SERSANTI 6 - Non è particolarmente brillante, ma dà due volte la scossa con due occasioni pericolose (Dal 76' BRIGHENTI 6 - Una buona notizia il suo ritorno in campo dopo quasi due mesi, il suo contributo sarà prezioso)SOULE' 5 - Oggi la luce non si accende e questo ha effetto su tutta la squadra che non trovando sbocchi nella fantasia dell'argentino fatica a trovare spazi e creare occasioni. Un passo falso, può capitare (Dal 46' SEKULOV 5.5 - Non trova lo spazio per strappare e impensierire la difesa avversaria)AKE' 6.5 - L'unico a movimentare la fase offensiva dei bianconeri: corre, dribbla, ci prova, tante volte rimbalza addosso alla difesa avversaria, ma è volenteroso e rappresenta una spina nel fianco per il reparto arretrato della Virtus VeronaPECORINO 5 - Una zampata in area nel primo tempo che lo porta vicino alla marcatura, per il resto poco o nulla (Dal 67' CUDRIG 5.5 - 25 minuti fotocopia a quelli di Pecorino, non riesce ad incidere)All. ZAULI 5.5 - Passo indietro, sul piano del gioco, della sua squadra che sì, tiene il pallino del gioco, ma fatica a creare occasioni potenzialmente pericolose. La Juventus Under 23 non riesce, sotto questo punto di vista, a trovare continuità