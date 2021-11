IL TABELLINOJuventus-Virtus Verona: 0-1Marcatori: (Pittarello 56')Juventus Under 23 (4-3-2-1): Israel; Leo, Poli, Stramaccioni, Anzolin (Barbieri 82'); Miretti, Leone (Zuelli 82'), Sersanti (Brighenti 76'); Soule (Sekulov 46'), Akè; Pecorino (Cudrig 67').​ A disp. Daffara, Senko, Citi, Compagnon, Palumbo.​ All. ZauliVirtus Verona (4-3-1-2): Giacomel, Cella, Daffara, Danti (Arma 69'), Pittarello (Marchi 80'), Amadio (Mazzolo 80'), Halfredsson, Pellacani, Metlika, Zugaro, Nalini (Tronchin 74').​ A disp. Sibi, Danieli, Priore, Vesentini, Lonardi, Carlevaris, Pinto, Faedo.​ All. FrescoAmmonizioni: Stramaccioni (J), Daffara (V), Sersanti (J), Pellacani​ (V), Mazzolo (V), Arma (V), Tronchin (V)Arbitro: Sig. Stefano Milone della sezione di Taurianova​