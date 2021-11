Sfida da ex quella del pomeriggio odierno per Andrea. L'esperto attaccante della, tornato a disposizione di mister Zauli proprio oggi dopo l'infortunio patito alla fine di settembre, ritroverà infatti la, squadra con cui ha militato nella stagione 2007-08 scendendo in campo per più di 30 volte e segnando anche 14 reti. Dopo l'esperienza in Veneto, il giocatore bianconero ha proseguito la sua carriera tra Pavia, Sambonifacese, Renate, Cremonese e Monza, per poi passare appunto, nel settembre 2020, alla Juventus Under 23, con la quale oggi si ritroverà di fronte a quella che è certamente stata una tappa importante del suo percorso professionale.