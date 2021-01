"Bianconeri in campo a Vinovo per preparare la prossima sfida. La Juventus Under 23, domenica, ospiterà la Giana Erminio."Così la Juve sul proprio sito ufficiale presenta la gallery fotografica dell'allenamento di oggi della 'seconda squadra' bianconera, all'indomani di una serata che ha visto invece la prima squadra mettere in mostra contro la Spal tanti talenti provenienti proprio dall'Under 23. La formazione di mister Zauli, innervata da nuovi acquisti come Dabo, De Marino e Aké, è chiamata a risollevarsi dopo una flessione nei risultati iniziata prima di Natale.