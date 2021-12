Pare sempre più probabile il rinvio della gara fra, in programma il 9 gennaio alle 14.30. Come comunicato dallo stesso club, sono infatti saliti a 20 i casi di positività al Covid all'interno dei friulani, che oggi hanno riscontrato il contagio in altre due persone, un giocatore e un membro dello staff. I bianconeri di mister Zauli sono reduci dal pareggio per 1 a 1 contro la Pergolettese. Qualora la sfida con la Triestina dovesse saltare, l'impegno successivo sarebbe quello del 16 gennaio in casa contro la Pro Patria.