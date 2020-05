1









La Juventus è al lavoro per progettare il futuro prossimo della sua seconda squadra, l’Under 23. Attualmente sulla panchina siede Fabio Pecchia, ma i nomi per la sua eredità si fanno avanti. Ci sono stati contatti con Andrea Pirlo, leggenda del calcio italiano che ha chiuso la sua esperienza in Serie A da calciatore proprio con la maglia bianconera, e sotto questi colori potrebbe iniziare la sua carriera da allenatore. Non solo l’ex centrocampista: stando a quanto riporta alfredopedulla.com, un profilo gradito sarebbe quello di Beppe Scienza, allenatore che ha stupito alla guida del Monopoli attirando l’attenzione della Juve. Per ultimo, non sono da escludere a priori novità nello staff, per esempio un ingresso dell’ex portiere Marco Storari.