Al minuto 59' della sfida contro il Seregno pareggiata per 2-2 dalla Juventus Under 23 una nota lieta: il rientro in campo di Enzo Barrenechea. Il centrocampista della formazione allenata da Lamberto Zauli si era lesionato il crociato anteriore, con associata lesione di basso grado del legamento collaterale del ginocchio destro lo scorso maggio nella sfida contro il Genoa. Oggi il ritorno in campo, Enzo può tornare a sorridere.