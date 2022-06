Il salto che non è riuscito alla Juventus Under 23, fermata dal Padova dopo un percorso ai playoff degno di nota, lo farà Lamberto Zauli, nuovo allenatore del Sudtirol in Serie B. Un’opportunità che non ci si può lasciare sfuggire, maturata nelle ultime settimane e che ha lasciato il club bianconero con una dose di extra lavoro, per decidere chi sarà il suo successore. Un cambio non programmato, quindi, ma che non lascia completamente disorientato il club.



Una questione di nome, non di progetto. Il compito della squadra B non cambia: valorizzazione dei tanti talenti del settore giovanile, compresi i 2003 che arriveranno dalla Primavera, la crescita individuale in un contesto squadra che valorizzi le caratteristiche di ognuno, che permetta di maturare esperienza. Lo è stato nella passata stagione, lo dovrà essere sempre di più dalla prossima: l’Under 23 è ponte con la Prima squadra di Allegri: allenamenti alla Continassa, convocazioni e minutaggio quando c’è bisogno, partite al Moccagatta, o sugli altri campi del girone A di Serie C.



Individuate le linee guida sul progetto, non resta che definire il nome del prossimo allenatore. Il profilo è chiaro: un tecnico che sappia lavorare con i giovani e tirarne fuori le qualità, avvicinarli sempre più a quel grado di preparazione – mentale, tecnica, tattica e fisica -, che serve per giocare in un top club di Serie A.



In questo contesto, sono soprattutto due i nomi sondati dalla dirigenza bianconera. Pista calda è quella che porta a Stefano Vecchi, ex allenatore dell’Inter Primavera, reduce da un’ottima esperienza alla Feralpisalò, fermato nella corsa alla Serie B in semifinale playoff dal Palermo. Su di lui anche l’interesse di club di Serie B, il club bianconero lo ha individuato come profilo giusto per seguire i dettami del progetto Under 23. Altro nome sondato è quello di Massimo Brambilla, allenatore dell’Atalanta Primavera, 2 volte campione d’Italia e ora pronto al salto in una Prima squadra. La terza opzione, quella della promozione di Andrea Bonatti dall’Under 19, resta sullo sfondo, ma appare sempre meno probabile. Per la decisione definitiva è ancora questione di giorni: da lì in poi, si sbloccherà anche il mercato, sia in entrata che in uscita.